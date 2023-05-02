民進黨台北市議員簡舒培要求，觀光導覽地圖須與在地商圈、地方團體討論進行改善。（台北市議員簡舒培辦公室提供／劉彥宜台北報導）

民進黨台北市議員簡舒培發現，觀光導覽地圖中的東區地圖設計時，沒有和商圈、里長說明，導致成品看不見知名店家，沒有引導消費的功能。觀傳局回應，將盡速與在地商圈、里長等地方團體開會並蒐集地方需求，針對地圖優化及調整

簡舒培於教育部門質詢痛批，台北市觀光導覽地圖中的東區地圖只有4個點，1個大飯店、3個百貨公司，看不到知名店家，不知道在搞什麼，完全沒有引導消費、娛樂的作用，根本不及格。

簡舒培指出，「2022年度觀光導覽地圖牌之地圖設計、輸出及張貼案」決標金額198萬元，2022年9月29日至2022年11月23日，陸續更換178個牌座、製作210面地圖，但觀光導覽地圖是為協助觀光，而非消耗預算。

簡舒培批評，捷運站內地圖不僅有店家、捷運站等，還以不同顏色標出不同地標，但觀光導覽地圖，觀光客就連自己身在哪裡都不知道，花了錢達不到促進觀光作用，就是因為觀光導覽地圖是由觀傳局官員坐在辦公室自己決定，沒有和商圈、里長商量。

簡舒培要求，觀傳局須與在地商圈、地方團體討論進行改善，並參考東亞重要觀光景點的地圖，以修改現行台北市所有觀光導覽地圖。

觀傳局回覆，台北市內各地點設置的觀光導覽地圖牌，牌面地圖標示以導覽觀光景點為主，囊括飯店、百貨公司和旅遊景點等，將盡速與在地商圈、里長等地方團體開會並蒐集地方需求，針對地圖優化及調整。