OL要走斑馬線過馬路，突然有讓轎車不禮讓，氣的她直接出腳踹車，還差點跌倒。（翻攝自社會事新聞影音）

「行人地獄」的反擊？日前高雄有名OL要從斑馬線穿越中山二路與新光路口時，1輛小轎車見前方號誌已紅燈，仍繼續往前開，OL見狀氣得直接狠踹小轎車車門，踹完後還有些踉蹌險跌，而小轎車仍繼續往前開，該名OL也看了一眼後，帥氣的走上斑馬線離開；警方表示除針對交通違規行為予以舉發，並將循線通知相關人等說明。

「社會事新聞影音」在網路PO上1段影片，拍攝地點位於高雄市中山二路與新光路口，有位穿著深色套裝的OL見綠燈亮起要走斑馬線過馬路，豈料，1輛銀色小轎車於已紅燈路口仍繼續往前開，OL見狀直接伸出右腳猛踹銀車，踹完後還有些踉蹌險跌，而銀車卻無視繼續往前開，OL則看了一眼後直接走上斑馬線離開。

警方表示未接受相關報案，而這起事件發生在4月29日下午5時17分，研判是因自銀色小轎車沿中山二路北向南方向，右轉新光路行經行人穿越道時，未禮讓行人先行，致行人憤而以腳踹小轎車；小轎車未禮讓行人行為已違反道路交通管理處罰條例，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」，可處1200元至3600元。