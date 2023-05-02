鴻海創辦人郭台銘昨指出，台積電不來高雄設廠是因為缺電，還主張要在左楠半屏山蓋小型核電站。民進黨在地立委劉世芳2日感嘆，國民黨這麼欺負高雄人？高雄立委邱志偉批評，郭台銘不了解高雄又不做功課，一開始就搞錯政策命題，要競選國家領導者的人不能如此天馬行空；高雄立委許智傑也說，這番誇大言論將嚇跑中間選民。

邱志偉指出，台積電是世界知名的半導體龍頭，設廠前會經全面評估，不可能讓自己陷入缺電風險，因此缺電問題根本不存在，且高雄興達電廠未來將改建成燃氣機組加強供電；他也說，台積電設廠計畫並未卡關，工程仍持續進行中，只是將原先計畫的28奈米調整為先進製程，以7奈米以下的產品為主，投資進度完全不變。

「蓋核電廠有那麼容易？核廢料又該如何處理？」邱志偉說，高雄半屏山鄰近高鐵站，距離都會區也不遠，不可能說建就建，且非核家園是台灣的目標，也是高雄人的共識，郭台銘欲競選國家領導人，宣布政策前卻沒經過縝密評估，興致一來就信口開河，也沒做實證研究，對高雄和國民都不公平。

邱志偉批評，郭台銘先假設高雄缺電，再不負責任地說，解決方案就是半屏山興建核電廠，從命題上錯了，他痛批民眾未來是要選國家領導人，而不是演員或編劇，更非小說家，不能如此天馬行空，更遑論兩岸若開戰，核電廠定會成為對手攻擊目標，屆時將成為國安問題。

民進黨立委許智傑今天也說，郭台銘一下詛咒選民得肺癌，現在又說要在半屏山蓋核電廠、派8萬個機器人上戰場，郭台銘的這些言論都是不切實際，呼籲他應該回歸中性客觀，不要被國民黨帶壞，否則這樣誇大的言論會嚇跑中間選民。