針對公園兒童遊戲場修繕問題，桃園市長張善政2日指示應盡速完成改善。（蔡明亘攝）

桃園市原有364處公園兒童遊戲場，安全檢驗合格率約9成，剩餘未合格場域暫時封閉或拆除，其中楊梅區封閉比例高、時間長，引發民怨。桃園市長張善政指出，透過統籌分配稅款，全額補助楊梅區公所5614萬元，優先改善楊梅10處公園兒童遊戲場，預計今年底前全數完工。

據桃園市養護工程處統計，桃園原有364處兒童遊戲場，經檢驗後拆除7處，目前總計357處，已備查322處，備查率90.2％，未備查有35處，正施作改善工程有16處，待改善尚未施作有19處，總改善經費需約4.6億元，預計2024年中全數完成改善。

為改善公園兒童遊戲場環境，楊梅區公所向市府申請經費辦理「楊梅區公園綠地兒童遊戲場改善（開口合約）工程」，將施作區內10座公園既有兒童遊戲場改善工程，包括頭重溪公園、中山親水公園、民族兒童公園、和平森林公園、伯公岡公園、豐野兒童公園、新梅兒童公園、永福兒童公園、竹賀公園與富裕兒童公園。

張善政今視察表示，未通過安全檢驗的1成公園兒童遊戲場須盡速改善，提供孩子們安全遊戲空間是市府的責任，這次公園兒童遊戲場改善工程由楊梅打頭陣，未來將陸續編列預算給其他行政區施作整修。他也要求桃園市工務局、楊梅區公所務必督促工程如期如質完工，讓這次改善工程成為未來其他行政區的示範點。

楊梅區公所說明，各公園陸續施作完成後，將恢復開放使用，舊有遊具設施將轉變為豐富多元的新型遊具，提供孩童安全遊戲環境。舉頭重溪公園為例，在公園綠覆率不變條件下，將調整遊戲場範圍地面落差，擴大地墊鋪面，符合安全規範，並更新共融式遊具以符合讓兒童從遊戲中學習發展，更要一併將民眾常使用的溜冰場維護更新，提供安全運動場域，成為親子同遊、溜冰練習及居民聯誼的好去處。

市議員鄭淑方表示，楊梅有10座公園因安全不符規定暫時封閉，有的封閉時間長達1年多，先前苦無經費維修，且楊梅移入人口多，許多年輕家長帶孩子到公園只能看不能玩，對公園整修後的嶄新面貌拭目以待；市議員涂權吉也說，民眾雖瞭解因安全問題要暫時封閉，但也抱怨「拖太久了」，盼盡速改善，還給民眾休憩空間。

市議員李家興直言，封閉多座公園遊戲場引發楊梅居民跳腳，怨聲激烈，上屆就開始爭取經費，如今終於獲補助施作；市議員周玉琴表示，怎麼那麼多公園遊戲場安檢不合格？去年度公所呈報市府，卻未編列預算修繕，讓楊梅孩子看得到玩不到，封閉10座公園比例太高，好不容易爭取到經費，希望能如期完工。