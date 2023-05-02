格斯科技成立於104年2月，主要產品為電池芯、電池模組開發製造、儲能系統開發及組裝應用，董事長兼總經理為張忠傑，目前股本為5.34億元，111年合併營收為4950萬元，稅後虧損為1.91億元，每股淨損為1.17元。

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