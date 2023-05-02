繳稅季到來！一位女子近日抱怨，她看到稅單金額後差點暈倒，「那可不是1、2個精品包可以解決的問題」，感嘆雖然單身生活很熱鬧，卻完全沒有可以減免、扣除的項目，忍不住感嘆「單身稅好沉重」，貼文一出讓許多人直呼有共鳴。

原PO在Dcard發文表示，她既不漂亮、身材也不好，雖然交不到男友，不過她個性很好、交了許多朋友，讓生活過得很熱鬧，還自己養房、養車，就算一個人吃飯會被餐廳拒絕，她也可以找朋友聚餐替代，雖然公司提供的生產、就學等一系列福利津貼她無法享受，但也可以多加班、多用公司的電、多賺獎金補回來；不過打開稅單後，「沒有人可以給我報扶養，也沒有其他可以扣除的項目…好吧！雖然我很不想承認，但是…單身似乎沒有那麼好了…」。

對此，許多網友紛紛回應，「套一句我同事的話，台灣的稅就是在處罰單身！」、「父母都在上班，沒有扶養，單身真的慘，白做2個月」、「明明就一堆貸款要繳，結果收到稅單發現還要繳稅，我的錢錢都去哪裡惹」、「每天都有事情在提醒自己單身，連政府都不放過我」。

不過有內行人指出，其實結婚後只是合併報稅，繳稅多少主要是看收入級距，「如果兩個都很會賺，那結婚稅率是懲罰，如果只有一個會賺，而且有很多非薪資收入，那就很划算」、「結婚後稅要降下來，妳得找個年收比妳廢的人，才降的下來，到時候就是抱怨另一半不上進了」。