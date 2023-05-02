國民黨立委王鴻薇1日踢爆，好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驚傳驗出A型肝炎病毒，有超過1.7萬公斤問題產品已售出，今年3月美國已發出通報，主管機關食藥署應發布消費警訊。但食藥署卻回應表示已發綠燈警訊，王鴻薇直批綠燈算是警告嗎？消費者會因此注意嗎？她指出綠燈就表示問題產品未進入我國市場、危險因子已被控制，或是危害健康的可能性極微。質疑食藥署不檢討自己為民把關健康失職，還在硬拗。

「食藥署的警告是綠燈，把關失職別硬拗！」王鴻薇今(2日)在臉書發文直批，昨日她踢爆A肝冷凍莓果的問題，早在3月美國就已經發出通報，主管機關食藥署應該要發布消費警訊、對企業進行行政查核或封存等等，但卻沒有任何積極作為。

王鴻薇提到，沒想到昨天晚間食藥署竟緊急回應，表示他們早在3月20日就透過「消費者紅綠燈」發布國際警訊。但只要上網一看，就可以看到這項消費者警訊的燈號是「綠燈」，「我要請問食藥署，開綠燈算是警告嗎？消費者會因此注意嗎？」

王鴻薇根據食藥署自己公布的《食品消費紅綠燈認定機制與處置及建議表》，綠燈就表示問題產品未進入我國市場、危險因子已被控制，或是危害健康的可能性極微。在對消費者的建議處置上，也是無需驚慌。

王鴻薇直言，事實就是，美國在3月就發布通報，而台灣在3月20日發的警訊是開綠燈，也導致眾多消費者購買到有問題的A肝莓果。「食藥署不道歉、不檢討自己為民把關健康失職，還在硬拗！」