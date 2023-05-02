雲林縣的每個小一新生都是寶，今年小一報到作業，各校使出渾身解數辦闖關，讓小孩第一眼就愛上，虎尾國小讓小朋友使用平板控制智能車並比賽踢足球。（周麗蘭攝）

去年（111學年）雲林縣小一新生人數降至4762人，上月全縣統一辦理小一報到作業，112學年小一新生再減288人，總人數4474人。雖然有4校只有1名新生，縣府維持1人就成班原則，堅持不裁校、併校，各校發展特色課程吸引學生。

今年小一新生全縣統一在4月15日報到，總人數為4474人，去年少6％，不過每校至少都有1名新生報到，1名新生的學校有土庫鎮新庄國小、元長鄉和平國小、水林鄉尖山國小、四湖鄉名德國小；大校仍有磁吸效應，5校採總量管制，最後有2校增班。

雖教育部2017年公告「一人成班」政策，因地方政府仍須負擔人事費、辦公費、水電費，不少縣市今年悄悄恢復裁併校，雲林縣沒有裁併校的考量。

雲林縣府教育處認為，全縣各校這幾年積極發展特色課程，為學校生存而努力，社區更不希望學校消失，支持學校繼續為孩子受教權而奮鬥。

崙背鄉陽明國小有電子琴課、射擊課、木工課，一名北漂家長把孩子從桃園轉回家鄉就讀。

古坑新光國小去年小一新生0人，該校積極求生，申請計畫以獲得外聘教師開設美術、才藝、英文等跨領域課程，今年將有7個小一入學。

斗南重光國小則申請改為童軍實驗學校，日前舉辦招生說明會，吸引不少家長跨校聆聽。

全面性少子化帶來國中小超額教師問題，雲林縣府以降低班級人數解決，不論國中小都自112學年度起，班級人數從29人降為28人，因此國小全縣班數小增4班。