有別於市場動物醫院以貓狗為主業務，方舟特殊寵物醫院提供鳥、鼠、兔、小型哺乳類、嚙齒類、爬蟲類、兩棲類等各項照護服務，致力於提供最好的特殊寵物專業照護，除了藉承業生醫深厚醫療產業經驗引進高階特寵專用醫療設備，進而針對個案設計個性化的照護計劃，以滿足每個寵物的特定需求和健康狀況，並與主人建立開放和透明的溝通管道，以確保飼主獲得關於寵物健康的全面和準確的信息。

本身具藥師執照的富康活力醫藥蘇崑彰總經理表示，此次富康活力醫藥與動物醫院合作，將致力提供最好的寵物醫療護理用品，讓飼主放心把寵物交給方舟特殊寵物專科醫院照顧。富康活力醫藥目前合作的藥局通路正在全國持續展店中，主打一站式購物體驗，並希望持續開拓更多樣化的內容，例如：加入長照2.0系統、開啟網路電子商務、與診所進行藥事合作等，且有感於寵物已成為現代人家庭成員的一份子，未來將於寵物醫療用品領域有更多的著墨。

承業生醫企業集團耕耘台灣醫療市場超過四十五年，秉持「承諾品質、健康守護、堅持專業」的企業宗旨，長年致力引進各國際品牌高階醫療設備，並提供客戶全方位醫療管理服務，為醫療院所的最佳夥伴；近年看準台灣邁向高齡化、少子化，更積極延伸多元事業體，從B2B跨入B2C市場。集團李典穎副董事長指出，寵物家人化是現今社會趨勢，非常榮幸有此機會與王俞琇醫師合作，希望藉此串聯台灣的生技產業與動物醫療領域創造「產業共贏」。