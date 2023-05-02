中華電提供企業客戶專屬網路從設計、建置、到維護的一站式服務，多元化網路設計架構可整合5G、固網、IDC、雲端服務甚至Wi-Fi網路，透過「EyeSee網管平台」，即可供企業從單一入口統整監控多類資源的網路服務狀態，使其全盤掌握服務運行資訊，包含專屬監控儀表板、特殊事件告警規則制定、多元化報表及拓撲圖等。此外，客戶導入EyeSee網管平台後，可依照企業平台管理者需求，自主排序儀表板顯示功能版面，以各類圖表呈現監控資訊，便於清晰掌握資源運行狀況；另結合客製化告警機制，即時掌握異常通報，進而協助企業降低營運成本，提高維運效率，並有助於企業客戶分析專網資源狀態與使用趨勢。

近幾年尤其5G專網快速導入垂直場域，EyeSee整合了5G網管平台，更增加各案場對專網通訊設備掌握度。以製造業為例，中華電信協助科學園區等大企業，導入5G專網EyeSee網管平台，輔助產線廠務人員判斷5G網路狀態，瞭解5G專網設備連線效能，加速網路異常時障礙排除時間，進而有效提升5G專網使用效率，與快速提供門號與專網流量資訊，實現一站式監視網管平台服務，落實5G專網戰情室概念。