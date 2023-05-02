永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，財政部資料顯示，自2021年7月《房地合一2.0》上路之後，遭課徵45%稅率的房市短期交易案數依舊持續增長。直到2021年年末內政部提出《平均地權條例》修正草案，對投機客產生嚇阻作用，才使房市短期交易案從2021第四季的8,554筆開始逐季下降至2022年第四季的5,215筆。

然而，雖然房市短期交易案件量持續下降，但是占比仍高。陳賜傑指出，在共計16.3萬件的應稅件數中，房市短期交易案件共有4.2萬件，占比高達25.7%！意味著平均每4件符合課徵房地合一稅的房市交易，就有1件是短期買賣。即使是房市短期交易量最少的2022年第四季，比例也高達21.7%，消費者遇上房市短期交易的機會仍高。

細究房市短期交易的獲利金額，可以發現獲利規模依舊驚人。《房地合一2.0》上路一年半，遭到課徵45%高稅率的應納稅額共計150.37億元，回推房市短期獲利高達334億元！若以各季度遭到課徵45%高稅率的交易件數和應納稅額數字進行計算，平均單件房市短期交易的獲利金額從2021第三季的59.3萬元，到了2022第四季迅速攀升到92.2萬元，獲利成長高達55.5%！

陳賜傑指出，根據財政部2022年第四季的資訊，高達21.7%的房市交易是短期買賣，而且平均1件短期買賣價差就高達近百萬，消費者不可不慎。而且這些價差驚人的房市短期交易，依舊帶動整體房價的迅速上漲，對整體房市的穩定更是產生負面影響。