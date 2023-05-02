「黑人」陳建州過去是籃球國手，因十字韌帶二度斷裂，運動員生涯被迫結束，才轉型成為藝人，2011年跟歌手范瑋琪結為夫妻，育有一對可愛雙胞胎兄弟，今(2日)他迎來46歲生日，在社群平台分享全家在游泳池戲水的合照，並許願「為人民服務的心不變」，引來網友起鬨喊：「選議員了啦。」

陳建州2日一早在臉書感性寫下：「一轉眼46歲了，期許自己為人民服務的心不變，努力為社會帶來更多貢獻！希望家人和朋友的身體都平安健康，聯盟裡所有的球員都不要受傷！」從照片中可看到，負責掌鏡的陳建州跟范瑋琪帶著小孩，臉上洋溢出幸福的笑容，氣氛相當歡樂。

貼文一出，好友林熙蕾、潘若迪、瑞莎、吳建恆、品冠紛紛送上生日祝福，粉絲們則拱他出來參選：「同志們辛苦了！為人民服務！！！」、「小老鄉四年後選議員，擴大服務」、「黑哥是要從政了嗎」、「下一步進體育署」、「但怎麼感覺要競選什麼的，我會投給你」、「黑哥台灣籃球有您真好」、「謝謝你帶給我們P+聯盟。」

陳建州2020年創建全新籃球職業聯盟P.LEAGUE+，成為台灣自中華職籃解散後，第二個職業籃球聯盟，集結了臺北富邦勇士、新北國王、桃園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家和高雄鋼鐵人六支球隊，並親自出任CEO職務，也常在社群替球隊宣傳，打出震撼體壇的好成績，進場人數也屢破紀錄。