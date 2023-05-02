南韓第59屆百想藝術大賞日前圓滿落幕，除了朴恩斌拿下最高榮耀「電視部門大賞」外，女星宋慧喬也以《黑暗榮耀》中的精湛演技抱走了最佳女主角獎，讓網友們認為是實至名歸。另外，也有人曝光兩人在合照時的互動，朴恩斌的逗趣模樣也讓粉絲直呼：「太可愛了。」

本屆百想藝術大賞在4月28日盛大舉行，過去1年中為觀眾們帶來精采視覺饗宴的演員們也紛紛盛裝出席。其中，女星朴恩斌以《非常律師禹英禑》中詮釋的「禹英禑」一角拿下今年百想的最大獎項，讓網友大讚，事後眾位演員一起上台的大合照中，朴恩斌還遇上對手兼前輩的演員宋慧喬，而兩人的互動也畫面也在社群上流傳。

有網友曬出朴恩斌在大合照時的舉動，只見畫面中，她小心的提著禮服，調整站姿，看到宋慧喬時，整個人秒變拘謹，拿著獎盃頻頻向四周張望，過了一陣子後才看似鼓起勇氣，轉頭與宋慧喬搭話，更連連鞠躬，而宋慧喬則用手親拍朴恩斌，像是給予加油及鼓勵，而兩大女神罕見同框的畫面，也引發粉絲熱議。

相關畫面在各大社群上瘋傳，就有粉絲挖出兩人過去緣份，指出兩人不僅出道年份相近，且同樣在《順風婦產科》、《守護天使》等電視劇中擔綱一角，此外，朴恩斌在《守護天使》中，更飾演了童年版的宋慧喬，奇妙的緣分讓網友們紛紛敲碗期待兩位演員的再度合作，直呼：「恩斌也太可愛了」、「期望兩位美女能夠合作一下。」