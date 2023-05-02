Amis（左）誇獎陳峻廷表現優異。（凱渥提供）

職棒味全龍上周（29日）在天母主場推出兩場「龍星大樂RE'」主題賽事，特別邀請當紅男團「FEniX」陳峻廷擔任賽前特別主持人，與味全龍啦啦隊總監Amis搭檔雙主持。當天更邀請《原子少年》各少年們到場演唱，又唱又跳讓現場萬名球迷、粉絲熱血沸騰。而陳峻廷的首場萬人主持，表現備受肯定，Amis更是在社群上大讚，「被敬業的態度圈粉」。

之前在網路節目《龍王少年》合作過的「野球女王」表示，今年在「AcQUA 音樂會」看到陳峻廷主持台風，看好他的氛圍掌控與舞台魅力。這次特別向球團推薦他來，期望與表演嘉賓們玩出不同的火花。陳峻廷表現不負眾望，穩重從容的主持風格，令大批粉絲們讚賞。

面對萬名觀眾的大場面，陳峻廷坦言，以往表演時台下幾乎是熟悉的粉絲們，這次觀眾席以球迷們居多，感覺脫離了原本的舒適圈，還有些緊張，幸好搭檔Amis和球團都給予很專業的協助。陳峻廷30日再度現身球場，除了擔任開球嘉賓外，還與FEniX團員一同在賽後表演，讓粉絲們興奮可以連兩日看到不同面貌的他。