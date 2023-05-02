六福村東非狒狒日前逃脫18天，最終被槍殺身亡，引起動物保護的討論。民進黨台北市議員簡舒培發現，台北市立動物園將動物交換、捐增、借展或借殖至新光兆豐農場、六福村，前者18隻死亡9隻，後者共30隻死亡8隻，要求動物園要進行後續追蹤。教育局回應，移置的園方若辦理不當，動物園也應檢討列拒絕往來戶。

簡舒培於教育部門質詢中問及，以六福村東非狒狒案看動物園移置動物的現況，依《台北市立動物園蒐集展示動物及處理過賸動物實施要點》，可將過賸動物調度到更適合的地方，但移置前會先評估，移置後是否還會追蹤？動物園長諶亦聰說明，借殖和借展事前會評估，但交換及贈出過去比較沒有，修正檢討後會進行移置後評估。

簡舒培指出，動物園贈出動物後不追蹤，任由接收單位處置，如新光兆豐農場2014年被評為10大惡劣動物展演所，2016年更被控環境惡劣，放任動物傷亡不管，動物園竟和兆豐農場立定動物交換協議書，2018、2019接連移置動物至兆豐農場，18隻就有9隻死亡。

簡舒培說，去年甚至傳出水牛銀河被兆豐農場轉送民間農戶，最終送至屠宰場，動物園當時回覆，兆豐農場去年1月確實因銀河的腳狀況不佳，不適合展演，而轉送民間農戶，但並非直接送往屠宰場。她質疑，銀河是否還活著，民間農戶如何處理銀河，動物園一問三不知，代表對於移置的動物毫無管理規範和追蹤。

簡舒培也說，動物園2017、2021和2022年借殖、借展給六福村就有30隻動物，已經死亡8隻。

簡舒培要求，《台北市立動物園蒐集展示動物及處理過賸動物實施要點》列入後續追蹤甚至罰則，否則等同棄養，若送出的動物環境糟糕，也要評估是否能夠再轉送其他地方。且兆豐農場、六福村是否適合繼續交流，請動物園再行評估

教育局長湯志民回覆，動物因為過賸會做交換、捐增、借展或借殖，但是環境應該要經過評估，移置的園方若辦理不當的話，動物園也應該做檢討，以後列為拒絕往來戶。