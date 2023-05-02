一隻約2歲年輕公熊，在花蓮卓溪部落海拔僅365公尺的私有苦茶園中，左前掌誤觸套索。花蓮林管處、野灣野生動物保育協會、臺灣黑熊保育協會等單位漏夜趕赴搶救，黑熊左前肢外側第4指嚴重壞死，已截指保命，花蓮林管處將取下的套索移交保七總隊第九大隊，追查是否有人蓄意獵捕黑熊。

這是繼去年12月卓溪鄉黑熊因滋擾雞舍受困陷阱後，第二例由部落居民主動通報並積極協助救援，讓這類案件不再像過往淪為私下處理的黑數。

黑熊受困陷阱，救難人員趕到現場，黑熊發出低吼聲。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

國立屏東科技大學動物學家黃美秀老師轉知，有民眾於1日深夜通報卓溪鄉有黑熊受困陷阱。據通報人黃先生表示，當時在巡視茶園時，聽聞動物低吼聲，查看後發現為臺灣黑熊。花蓮林管處即依據林務局臺灣野生動物救援網作業程序，第一時間啟動黑熊救援。

黑熊誤觸陷阱，痛苦吼叫，獸醫師以吹箭麻醉，這頭黑熊約2歲、成年公熊，重58公斤；左前肢外側兩指因套中鋼套索陷阱致第4指嚴重壞死，經野灣野生動物保育協會江宜倫獸醫師緊急施行第4指截指手術，以避免感染，動物健康狀況良好，僅輕微脫水，後續仍需觀察傷口修復。

年輕公熊，左前肢外側兩指因套中鋼套索陷阱致第4指嚴重壞死，緊急施行第4指截指手術，避免感染。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

經評估後協調台東林區管理處協助，將送東部救傷中心由野灣野生動物保育協會照養1個月，期間將由花蓮林管處針對野放地點與部落進行溝通及說明後擇期野放。

花蓮林管處黃群策處長表示，取下的套索已完整送交警政署保七總隊第九大隊查辦是否有人蓄意獵捕黑熊。黃群策表示，近年林務局推動換發改良式獵具，鼓勵有需求的農民或獵人到林管處或工作站申領換發，避免誤捕臺灣黑熊。

這頭黑熊約2歲，左前肢外側兩指因套中鋼套索陷阱致第4指嚴重壞死，緊急施行第4指截指手術，避免感染。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

林務局自推動「臺灣黑熊生態服務給付」方案以來，花蓮地區已有卓溪鄉古風社區發展協會、卓溪鄉登山協會、原力全人發展協會及富里鄉豐南社區發展協會等4個單位申請加入巡護監測給付。

花蓮林管處呼籲，發現野生動物受困，請即刻撥打林務局24小時通報專線0800-000-930或花蓮縣縣民專線1999，若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，就不會被究責。