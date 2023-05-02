讀者踴躍排隊讓立法院長游錫堃簽名。（吳佩蓉攝）

適逢「治警事件」屆滿100週年，宜蘭縣仰山文教基金會近日出版《台灣民主蘭城尋蹤》新書，今（2日）邀請該書編著者立法院長游錫堃及作者楊晉平老師，出席新書發表會。游錫堃表示，此書主要追尋民主源流、重建宜蘭精神、推動舊城振興，藉此了解蘭陽先賢對台灣民主努力奮鬥的故事。

游錫堃說明，1921年一群台灣民主志士往東京請願設置議會，史稱「台灣議會設置請願運動」，之後由石煥長與蔣渭水成立「台灣議會期成同盟會」，1923年向台北北警署報備，為台灣史上第一次的政治結社；但報備並未獲准，因此蔣渭水等人轉向東京警察署報備獲准，卻遭台灣總督府迫害，逮捕共99人，史稱「治警事件」。

他說，今年是治警事件100週年，自1923年至1986年，先賢們犧牲自由與生命代價，歷經6次政治結社運動，奠定台灣民主根基，才有今日的成果。今新書發表會特地選在碧霞宮舉辦，因是全台首間祭祀岳飛的廟宇，並在1997年由當時擔任縣長的游錫堃指定為宜蘭縣的第一座縣定古蹟，更是全台第一座由縣府指定的縣定古蹟。

此書中有三大宗旨，為追尋民主源流、重建宜蘭精神、推動舊城振興；分享了台灣民主百年追求及5次重大結社與宜蘭先賢的關係，也一同了解被譽為「蘭城民主四傑」的宜蘭先賢石煥長、蔣渭水、蔣渭川、郭雨新等人，對於政治思想啟蒙與傳承對台灣民主的影響。

書中並探討宜蘭城內楊士芳、簡大獅及仰山書院間存在的關聯，以區域地緣關係角度去認識先賢對於台灣民主努力奮鬥的故事。游錫堃於發表會中表示，將於5月19、20日在宜蘭大學舉辦「台灣民主，蘭城尋蹤」學術研討會，研究屬於蘭城的歷史，發揚地方先賢不畏艱難、爭取民主的努力與貢獻。