南部地區水情嚴峻，台南市政府積極提供再生水滿足工業用水需求，避免與民生用水搶水，經協調廠商透過空運緊急運送相關模組及加緊趕工，讓安平再生水廠的再生水供應量，提前在4月底由每天1萬噸增供至每天2萬噸，希望能夠有效緩解台南旱象。

市長黃偉哲表示，南部地區豐、枯水期雨量差異明顯，為穩定供水需求，政府做了很多措施，水資源再利用就是其中之一。鑑於目前曾文、烏山頭及南化等3大水庫的蓄水量，合計只有將近1億噸，因應水情嚴峻，市府正進一步加強各項措施。

其中，再生水運用方面，除南科園區自建再生水廠增供至2萬噸，以及永康再生水廠於2022年12月起每日供水8000噸，並於2023年4月份增供至9200噸，加上安平再生水廠提前增供至2萬噸再生水，目前每天可提供4萬9200噸的再生水，滿足產業用水需求並降低對旱情影響。

黃偉哲認為，將再生水供給產業使用，產業即能減少使用自來水，如此可讓民生用水的調配更有彈性，對於產業用水及民生用水都能帶來很大的幫助，也希望大家一起努力節水，共同珍惜水資源。

水利局也說，安平再生水工程分兩階段供水，第一階段供水1萬噸已於今年度第一季完成；第二階段供應至3.75萬噸原本計畫為明年中完成，但因應水情嚴峻，在行政院支持與市府的通力合作，協調廠商緊急以空運運送相關模組與加緊趕工下，已提前於今年4月底每天供水2萬噸。

另外，市府也積極推動汙水下水道建設，並利用汙水處理廠轉化為都市小水庫的思維，落實「一滴水至少用兩次」的目標；至於市府轄下7座水資源回收中心，每天也可提供1.8萬噸回收水，供澆灌、揚塵抑制及其他非人體接觸用途使用。