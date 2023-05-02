永豐銀行助攻2025年太陽光電20 GW（Gigawatt；百萬瓩）政策目標，融資餘額領先市場。截至今（2023）年第一季，旗下太陽光電融資餘額887億元，累計裝置容量3 GW則超越一座核能發電廠；除綠色能源外，永豐銀行攜手復盛集團及英國標準協會（BSI）共同合作，推動上游廠商溫室氣體盤查，齊力推動供應鏈淨零轉型，未來也將持續扮演綠能領航關鍵角色。

為協助企業提升國際競爭力，永豐銀行去（2022）年建立內部淨零團隊，強化溫室氣體排放盤查的工具及實務、碳足跡標準暨查證及碳權或碳交易等專業領域知識；同時與復盛集團及BSI合作溫室氣體盤查，針對上游供應鏈辦公室及廠辦二大場域的直接溫室氣體排放，以及使用能源的間接排放等提出減碳建議，包括導入能源管理系統、製程優化、建築物隔熱、整體減碳規劃及購買憑證等。

永豐銀行提供企業客戶建置能源管理系統相關專屬優惠並協助申請智慧機械投資抵減，以及建置電廠及買賣綠電與永續發展連結貸款／綠色存款等，採取一站式金融服務，協助企業落實碳管理並優化營運，提升整體產業價值鏈以加速達成淨零目標。