本次徵才吸引包含「友達光電」等台灣與金門超過20家廠商熱烈參與，釋出近800個職缺。(于家麒攝)

「2023國立金門大學校園徵才博覽會」明日上午10點將於該校體育館登場，歡迎有謀職需求的民眾踴躍參加。(圖／金大提供)

由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署與國立金門大學就業輔導暨校友服務中心共同舉辦的「2023金大校園徵才博覽會」，將於明（3）日上午10：00至下午15：30在金大體育館盛大登場，由於這是疫情後地區首場大型徵才活動，吸引包含「友達光電」等台灣與金門超過20家廠商熱烈參與，釋出近800個職缺，歡迎有求職、轉職或赴台謀職需求的民眾踴躍參加。

金大指出，參與本次就業博覽會的求才廠商，包括：「燁聯鋼鐵」、「仁寶電腦」、「友達光電」、「富邦人壽」、「和德昌(麥當勞)」、「摩斯漢堡」、「饗賓餐旅」、「家樂福」、「雄獅集團」、「昇恆昌」、「聖祖食品」、「圓頭農牧食品」、「天根草典一條根」、「高坑有限公司」等台-金企業，共21家知名廠商提供逾780個職缺，各企業所提供的職務類別眾多，包括電機工程師、資訊工程師、網路工程師、品保工程師、製程／設備技師、現場操作員、業務專員、行銷人員、活動企劃執行、儲備店長、行政人員、外場服務訓練組長、廚務組長、服務專員、門市銷售人員等工作機會，提供民眾應徵。

金大表示，疫情期間經濟蕭條，如今趨緩後終於迎來百業復甦的春天，盼藉由辦理此次就業徵才博覽會，提供與雇主直接面談之媒合平台，期許能在與雇主面試時，對企業認知及工作內容有更深層的認識，提高媒合率，也期許所有企業能網羅優秀人才，協助產業發展。