00878今年第一季除息時引爆投資人搶購潮，除息前一日(2/15)成交張數破19.9萬張，帶動全月成交量達166萬張，月成長198%；單月申購金額高達新台幣185億元，月增超過10倍；單月受益人數亦大增近10萬。延續這波氣勢，00878總受益人數已在3月底突破百萬關卡，達102.9萬人，成為史上第一個達成此成就的台股ETF，這也表示，將有破百萬人能領到第二季的「股息紅包」，為報稅季增添小確幸。

隨著投資人持續看好00878，在基金規模、受益人數不斷攀升下，不少人關心是否因此稀釋股利？對此國泰永續高股息ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)基金經理人游日傑表示，00878具有「收益平準金」機制，每單位可分配收益不易被稀釋，配發金額也較能維持公平穩定，適合追求平穩現金流的投資人。

法人表示，台灣股市短線仍呈震盪格局，而受台灣投資人喜愛的高股息ETF，擁有優異抗震力，特別是具備ESG選股邏輯，又兼顧EPS獲利能力等條件的00878，更是其中的佼佼者。對於想加入00878存股行列的投資人，游日傑也建議，可趁著配息月份、價格走勢出現修正時，利用盤勢機會進場，在較低檔建立投資部位，以利相對降低長期成本。