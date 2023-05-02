歐元區漢堡商業銀行(HCOB)製造業PMI終值在四月來到45.8，遠低於三月的47.3，但是稍優於初值預估的45.5。

相同數據，德國為44.5，法國為45.6，歐元區以外的英國為47.8。

產出指數則從50.4跌落榮枯線，來到48.5。

HCOB首席經濟學家Cyrus de la Rubia說，整個歐元區看見廣泛的產出下降，法國和義大利陷於產出下滑，德國和西班牙則顯示持平。

投入成本指數從53.4降到51.6，為自2020年5月以來最快的速度下滑，意指工廠的需求仍然疲弱。

另外歐洲統計局在周二公布歐元區四月通膨初值數據，為年增7.0%，高於三月的6.9%，但是符合經濟學家的預期。此次整體通膨的上升，顯示物價壓力正在增加。

整體通膨率已從去年底的雙位數，至今大幅放緩，但是仍遠高於歐洲央行(ECB)的目標。此意指著ECB有必要再次升息，只是升息規模仍有待商榷。

剔除掉波動較大的食品、燃料價格的核心通膨，則從7.5%降至7.3%。進一步再剔除菸酒價格的核心通膨率，則從三月的年增5.7%降至5.6%。