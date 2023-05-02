隨著各類交友網站或軟體盛行，LINE、Facebook、IG等已成時下民眾聯繫與認識朋友的管道，如果過度依賴、信任網路交友，或是不慎在網路中暴露過多的個人資料，即有可能成為網路詐騙集團眼中的肥羊，台北市中正第二分局，請來Youtuber Sandykaka現身談親身經驗，協助拍攝反詐騙宣導影片，以達犯罪預防成效。

根據165反詐騙系統「被害案件受理來源財損分析表」統計，詐騙手法前五名分別為：(一)假投資、(二)解除分期付款、(三)假網拍、(四)假交友(投資詐欺)、(五)猜猜我是誰，其中假交友結合假投資詐騙更是層出不窮，111年1月迄今詐騙金額已高達18億。

Sandy稱其在網路上認識一位男網友，言談幽默風趣，彼此互動良好，相談甚歡，莫約一個月後，男網友突稱其奶奶交通意外住院急需20,000元，希望Sandy能幫忙金援應急， Sandy覺得事有蹊蹺便稱自己一時拿不出那麼多錢請他去找別人借，但該網友仍死纏爛打請Sandy去向朋友、家人借錢來匯款，並表示自己真的急需要這筆救命錢，Sandy差點動搖，認為對方可能真的很需要自己幫忙，幸好在朋友、家人勸告下，她還是打消念頭，跟該網友說真的無法借錢給他，網友就對她口出惡言並將她封鎖；事後想想還好當初沒有傻傻去匯款，不然辛苦錢就打水漂了。

另在影片中也請Sandy宣傳，由警政署所辦理的「全民防詐，藝起發聲」宣導活動，現場將邀集40位藝人共同發表防詐宣言並分享相關經驗，屆時歡迎民眾於112年5月5日下午13時一同關注「NPA署長室」或「CIB局長室」臉書粉絲專頁直播畫面，全民一同打擊犯罪，讓詐騙無所遁形。

Sandy宣傳，由警政署所辦理的「全民防詐，藝起發聲」宣導活動。（簡銘柱翻攝）

台北市中正第二分局表示，由於網路隱匿且查證困難的特性，常為有心人士利用，歹徒結合交友軟體風潮，於熱門交友App中找尋下手目標，以美色或金錢利誘，一旦上鉤，便開始假借名義詐財行騙。網路交友暗藏可能損及人身及財物安全之陷阱，過程中若遇網友提及金錢援助或違常之利益贈送時，就必須提高警覺，不要貪心才是防範網路交友詐騙事件有效之道。如有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。