昨天就得知楊小萍離世！ 紀露霞悲痛：去年才見過 18:002023/05/02 中時 黃雯犀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紀露霞昨天就接到楊小萍離世消息。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有「遠東首席歌后」封號的楊小萍，今（2日）傳出離世消息，享壽79歲。她的好友紀露霞心情悲痛，紀露霞昨天就接到楊小萍姊姊告知的消息，「我真的很難過！她是非常善良的人，很有孝心，對弟妹非常疼愛，我知道她後來身體不是很好，她走了之後也很安祥，相信菩薩會帶著她走。」 紀露霞跟楊小萍去年才見過面，紀露霞說，楊小萍台灣跟美國兩邊住，去年她回台灣還相約敍舊，「我去她家裡看她，也有跟她老公、姊姊一起去餐廳吃飯」，她都喊自己「紀姐」。紀露霞稱讚楊小萍「人很好，從來不說人家的八卦，是一個很乖的歌星」。 #楊小萍 #紀露霞 #首席歌后 #離世 #身體 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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