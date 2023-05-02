有「遠東首席歌后」封號的楊小萍，今（2日）傳出離世消息，享壽79歲。她的好友紀露霞心情悲痛，紀露霞昨天就接到楊小萍姊姊告知的消息，「我真的很難過！她是非常善良的人，很有孝心，對弟妹非常疼愛，我知道她後來身體不是很好，她走了之後也很安祥，相信菩薩會帶著她走。」

紀露霞跟楊小萍去年才見過面，紀露霞說，楊小萍台灣跟美國兩邊住，去年她回台灣還相約敍舊，「我去她家裡看她，也有跟她老公、姊姊一起去餐廳吃飯」，她都喊自己「紀姐」。紀露霞稱讚楊小萍「人很好，從來不說人家的八卦，是一個很乖的歌星」。