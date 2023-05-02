台灣大哥大大攜手台灣電商龍頭momo，今年5月20日首度舉辦專寵會員的24小時限時「mo幣多會員日」活動，凡符合資格之台灣大「mo幣多」用戶，於活動當日可獨享精選商品超值優惠價，活動當日也舉辦「購物爭霸戰」活動，凡於momo購物網全站消費金額前10名的「mo幣多」用戶，即可得到「黃金mo幣」，其中最大獎是達一兩重，由純金9999打造的限量典藏「黃金mo幣」。此外，全站消費滿3000元還可參加黃金夾夾樂活動，包括「黃金mo幣」2錢、虛擬momo幣等超過1000個以上獎項，累計總價值逾100萬元，豪寵「mo幣多」用戶。

台灣大除了送黃金，也精選Apple、Google、三星等熱門品牌上百項商品，提供「mo幣多」用戶享最低7折起優惠超值價。即日起至520會員日，台灣大官網將不定時公布會員日當日限定之優惠商品，帶給「mo幣多」用戶源源不斷的驚喜，敬請期待。

mo幣生態圈優惠絕佳體驗 「mo幣多」會員日一次滿足

「mo幣多會員日」推手、台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，後疫情時代，用戶早已習慣更便利、快速的消費行為，在momo購物網消費除了享受購物樂趣，更期待能獲得momo幣回饋。momo幣作為貫穿集團服務重要工具，不僅能用於momo購物網採買商品，還能折抵台灣大電信帳單、在MyVideo租、購片等，同時也是台灣點數經濟發展的箇中指標。台灣大推出「mo幣多」專案後，即深受網購族青睞，為了感謝用戶長期支持，今年特別規劃「mo幣多會員日」，讓「mo幣多」用戶在momo購物網消費，獨享超越百貨周年慶的優惠，並贈送包含純金9999「黃金mo幣」在內等超過1000個活動獎項，專寵用戶打造極致購物體驗，帶給用戶既有趣又驚喜的消費樂趣。

「mo幣多會員日」一大特色，就是「購物爭霸 終極10強」PK戰，活動當日在momo全站內消費總金額最高的「mo幣多」用戶，將直接贈送價值10萬元的1兩純金9999「黃金mo幣」，以優質大禮回饋用戶。另外，台灣大也針對消費額排名第2到第5名的「mo幣多」用戶，贈送3錢「黃金mo幣」，消費額排行第6到第10名的「mo幣多」用戶則將獲得2錢「黃金mo幣」。當日消費滿3000元，還可參加「黃金mo幣夾夾樂」，抽2錢「黃金mo幣」、500元或100元momo幣。