（2023年4月台灣製造業採購經理人指數PMI42.8 。指數月跌4.5點。資料來源／中經院提供） 景氣乍暖還寒，廠商心態大轉變！2日公布的4月台灣製造業採購經理人指數PMI，經季節調整後為42.8，指數續跌4.5個百分點，已連續2個月緊縮。而42.8為台灣PMI創編以來的次低，僅高於今年1月的40.4。調查單位中華經濟研究院表示，4月全球市場再陷疲軟，所有對景氣不利的事件都發生了，包括升息、原物料價格回跌、美國景氣雜音，加上兩岸關係、中國復甦趨緩，而且台積電法說會、歐洲罷工、平均地權條例與電價調漲等等，衝擊廠商預期及採購政策。4月台灣PMI的5項組成指標中，經季調的新增訂單與人力僱用呈現緊縮，季調後生產轉為緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮。其中，新增訂單數量已連續2個月緊縮，生產數量已中斷連續2個月擴張轉為緊縮，供應商交貨時間則創編以來最快下降速度。中經院指出，往年第二季為下半年新品上市前的拉貨布局，但目前製造業進行調節庫存的情況下，4月拉貨力道不如以往，經季調的新增訂單已連續2個月緊縮，指數續跌 3.9個百分點至40.6。基於今年經濟成長模式為外冷內溫，以內需為重點的非製造業、民生消費成為支撐今年GDP年增的主要動能。中經院調查4月未季調之台灣非製造業經理人指數NMI，連續6個月擴張，指數續揚2.6個百分點至55.8，為2022年8月以來最快擴張速度。 中經院陳馨蕙博士指出，NMI 4項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。未經季節調整之商業活動指數已連續3個月擴張，指數續揚6.7個百分點至61.1，為2022年1月以來最快擴張速度，惟需注意，各產業的表現差異極大。