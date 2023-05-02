三金常客黃品源推出新歌〈傷停時間〉，他為了拍攝音樂錄影帶吃足苦頭，還被團隊封為「冒險王」！為了呈現歌曲的遼闊意境，團隊特別開拔至福建霞浦縣東礵島取景，但因船渡需時近3小時，一行人先是半夜兩點冒著5公尺巨浪的危險出海，凌晨5點上岸又得搶灘、背著器材裝備行軍登山，黃品源帶領大家冒著生命危險趕路，終於成功登上島嶼置高點，及時拍下珍貴的日出畫面。

黃品源推出新曲〈傷停時間〉，遠赴福建霞浦縣東礵島取景。（金立海娛樂提供）

黃品源在農曆年後拍MV，當時風浪達5公尺高，沒有船家願意出海，他做好所有保險及安全措施，團隊也找來經驗豐富的老船長掌舵，一行人在夜黑風高的深夜登艇，黃品源形容當時驚濤駭浪，「每個人都得抱著柱子才不會被摔出去，當時不只左右搖晃，整艘船簡直像『海盜船』一般，一下隨浪「翹孤輪」看月娘、一下又下墜破浪。」

黃品源特別趕在天亮前登島拍攝日出畫面。（金立海娛樂提供）

除了黃品源和船長，所有人都吐得一塌糊塗，好不容易靠岸東礵島，緊接是得在天亮前穿過險峻的懸崖才能登頂，當時寒風刺骨，黃品源前胸、後背、肚子跟腰，共貼了4片暖暖包，他一邊精神喊話，一步一腳印克服艱險，終於拍到了無與倫比的日出，成就〈傷停時間〉MV最重要的畫面。

黃品源拍MV時，浪浪小花主動入鏡。（金立海娛樂提供）

有趣的是，黃品源第一天到達東驦島時，就有隻流浪狗跟著他，第二次、第三次大隊來，牠也自動出現，大家開始喚牠「小花」，也因此導演拍下了許多小花跟隨黃品源的畫面，黃品源開心「小花」的參與讓作品增色，團隊也高呼「狗來富」，黃品源笑說：「已開始想念小花了，說不定哪天特地去東礵島看看牠。

黃品源推出新曲〈傷停時間〉盼用歌聲療癒大家。（金立海娛樂提供）

〈傷停時間〉是黃品源在疫情期間創作旋律，並找來入圍金曲獎的作詞人黃婷討論、傳達創作的緣起和意念，讓黃婷一聽深受感動，提筆寫下富含感情的歌詞，一句「若不曾觸及過底線，又怎有勇氣轉變。」讓原本旋律中飽滿的療癒力量更加升級，更以超高筆法打造出黃品源所想表達「儘管風雨不息，在傷停時間裡，只要有耐心，終將天明」的誠懇意念。