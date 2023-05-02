台南是台灣水產養殖重鎮，市府配合漁業署及中華民國養殖漁業發展協會，推動「建立高效現代化友善養殖漁業生產模式」計畫，補助漁民購置節能養殖設備等各項小型漁機具，像是增氧機、發電機及沙濾桶設備都補助二分之一經費，農業局呼籲符合補助條件的養殖漁民，可把握機會提出申請。

台南養殖魚塭面積近1萬4000公頃，位居全台第一。因應全球暖化問題，降低養殖用電支出，實現友善養殖永續發展，並避免因電力中斷造成漁民財產損失，政府推動補助漁民購置具變頻節能效益的「增氧機設備」、「沙濾桶」及「發電機設備」等小型漁機具。

農業局說，此項計畫補助小型漁機具對象為領有陸上魚塭養殖漁業登記證或漁業權證明文件，並於去年或今年放養量申報者，且具水產品生產追溯或產銷履歷的養殖業者。漁民購置增氧機設備補助二分之一經費；購置沙濾桶設備補助二分之一經費，依養殖面積每人最高補助15萬元；購置發電機設備依養殖面積及發電機功率補助二分之一經費，最高補助15萬元，每人限補助1台。

農業局呼籲符合補助條件的養殖漁民，於6月16日前，向受理窗口南縣區漁會、南市區漁會、台南市養殖漁業發展協會、台南市南瀛養殖生產協會或台南市港仔西養殖漁業發展協會提出申請。