34歲大陸女星倪妮因飾演張藝謀電影《金陵十三釵》女主角爆紅，更以一雙勾魂迷人的眼神被譽為「最媚謀女郎」，後來更與楊冪、劉詩詩、Angelababy被評為「四小花旦」。倪妮近年接作品重質不重量，曝光機會變少，但近日與陳妍希低調現身音樂節，零P生圖在網上瘋傳，私下依然美到讓眾人都看呆。

倪妮近年戲劇作品量減少，但不輸模特兒的外型讓她獲得各大品牌青睞，依舊能在時尚活動看到她的倩影；最近有不少大陸網友一一分享到音樂節巧遇倪妮和陳妍希的照片，在路人鏡頭底下仍是美到發光，光是站在那裡就自帶明星光環，讓不少人搶拍她。

倪妮低調現身音樂節，私下零P圖狀態美到讓網友都看呆。（圖／摘自微博）

在網上瘋傳的照片中，倪妮頂著一頭微捲的及肩長髮，身穿黑色小可愛和搭配牛仔褲，曼妙曲線全都一覽無疑；有網友注意到倪妮站在陳妍希旁邊，她的手臂還比陳妍希還要瘦，可見身材有多纖細，讓眾人看呆且不免驚呼，「眼睛不知道該看舞台還是倪妮」、「倪妮美得好輕鬆，看暈了我」、「戴口罩也遮不住她的美貌耶」。

倪妮雖然與楊冪、劉詩詩、Angelababy被評為「四小花旦」，但討論度總不及另外3人多，她也相較低調，還有不少網友不記得她也是「四小花旦」；不過，倪妮與劉詩詩共同主演電視劇《流金歲月》後，比美貌更搶眼的演技讓觀眾都記得她是誰了。