新竹縣一名余姓男子近日酒後與朋友騎機車閒晃，因兩人皆未戴安全帽，遭到巡邏警方攔下，加上全身飄散濃濃酒味，現場酒測發現酒測值高達0.25毫克。過程中，男子一隻腳緊踩機車踏板上安全帽，警方在安全帽下赫然發現1把改造手槍及彈匣，彈匣內裝填11顆子彈，除了酒駕依涉犯公共危險罪嫌逮捕之外，也針對涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例帶回偵辦。

新湖分局湖口派出所員警近日午夜執行巡邏勤務，發現1輛機車雙載皆未戴安全帽，遂攔下盤查，聞到騎士有濃厚酒味，經現場施以酒測，酒精濃度達每公升0.25毫克，以涉犯公共危險罪嫌現行犯逮捕。過程中眼尖的員警察覺男子一腳緊踩著放置在機車踏板上的安全帽顯不尋常，便將安全帽移開，赫然發現1把仿巴西金牛座改造手槍及彈匣，彈匣內裝填11顆子彈，一舉將2嫌帶返所偵辦。

男子供稱是幫朋友代保管該把槍枝，但朋友一直未出面拿取，且近日遭人恐嚇便隨時攜帶防身，又因騎機車無地方藏放，才置放在機車踏板上的安全帽內。全案詢畢後以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法公共危險罪移送新竹地方檢察署偵辦，並向上追查槍枝來源。

新湖分局分局長羅裕城表示，警方貫徹酒駕零容忍政策持續嚴加取締，防止因酒駕造成他人或自己生命財產的危害，同時秉持阻絕黑槍絕不手軟、全面清查、澈底掃蕩原則，持續打擊槍枝犯罪，淨化社會治安。

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