環球晶預計增資發行普通股878,004股予兆遠之持股股東，兆遠預計於6月13日股東常會討論此案，俟兆遠科技股東會決議通過，且取得相關主管機關核准後，兆遠將依相關規定申請有價證券終止上櫃及申請停止公開發行，暫訂112年11月1日為股份轉換基準日。

環球晶表示，兆遠是台灣首家硬脆材料基板專業製造廠，為藍寶石基板供應商，然而在大陸供應商以低價搶佔市場，使產品價格快速崩跌，國內同業廠商在不堪長期虧損下已全數退出此市場，而兆遠在苦撐多年後，亦因不堪虧損，2022年停止藍寶石基板生產，並積極推動產品轉型，朝砷化鎵、鉭酸鋰、鈮酸鋰晶圓市場發展。

環球晶強調，鉭酸鋰及鈮酸鋰基板為通訊產品關鍵材料，考量未來仍需投入為數可觀的資源來拓展行銷通路與產能建置，兆遠透過與環球晶圓股份轉換案，可與環球晶圓深化合作。

環球晶全球第三大專業晶圓材料供應商，具有完整的半導體晶圓生產線，具備優異的營運管理經驗、綿密的全球銷售渠道，有機會透過組織業務重整，加速擴大砷化鎵、鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓產品應用與商機。