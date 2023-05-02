富達投信認為，科技業高成長紅利可期。首先，就整體科技業發展來看，從1990年代個人伺服器需求、2000年網路快速拓展到目前雲端技術及未來虛擬實境、人工智慧、區塊鏈等，持續有創新題材推陳出新，讓科技產業長線持續成長動能。因此，看好科技產業持續推陳出新之成長動能，包含半導體產業、物聯網，及工業自動化等雲端軟體運用等題材。

以電動車發展為例，一台電動車可能使用超過250顆晶片，是傳統油車八倍以上，大量的晶片需求，帶動半導體需求成長，預估至2026年，車用半導體整體市值有望突破1兆美元，年複合成長率將高達16.5％，美國、西歐與中國大陸先進駕駛輔助系統滲透率預估將於2050年達86％。

此外，富達投信說，在各產業積極數位轉型趨勢下，將帶動雲端需求持續增長，預估2025年工作應用程式在雲端運作的比率將從 2022年的28％上升至46％，而企業軟體支出年複合成長率將達12％，約4,200億美元。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，在市場題材如AI，與公債殖利率下滑等加持下，科技類股今年首季大幅反彈，但隨著進入第二季公布財報與展望，市場信心明顯轉趨保守，導致臨股價回檔修正，那斯達克指數4月來小跌-0.65％，一反第一季的強近走勢。不過即使波動震盪，科技股仍具有長線題材支撐，特別是生成式AI的應用與發展。

葉家榮進一步指出，如輝達用於訓練ChatGPT等AI系統的數據中心晶片，近年來推動營收增長，特別是今年首季市場對於AI具有高度期待，預料晶片需求將成為長期主要成長動能，目前應用在AI的GPU市場中，輝達市占率高達90％。