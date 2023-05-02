美國空軍大學研究人員近日發表文章指出，許多陸媒與共軍出版物正在極力淡化美國最新發表的隱形轟炸機B-21的影響力，除貶低B-21的性能與過高的運營支出外，也無法在實戰中發揮作用。這款美軍新一代主力隱形轟炸機，最後將因過高的經費開支而步上B-2轟炸機的後塵。

《德國之聲》報導稱，美國空軍去年12月2日公佈最新B-21突襲者隱形轟炸機後，大陸媒體與共軍出版刊物極力唱衰其性能與在軍事上對抗中國的作用。美國空軍大學中國航天研究院（CASI）資深研究員索倫（Derek Solen）4月17日在該研究院網站上發表文章分析稱，在B-21轟炸機亮相後的2個月裡，中共解放軍和官方媒體發表多篇關於B-21的文章，幾乎所有文章都避免評估B-21本身的實力，極力淡化B-21對美軍進攻能力與對共軍防禦能力的影響。

例如《解放軍報》就在題為《『突襲者』難以緩解美國焦慮》的文章中寫道：「美國長期利用核威懾維持其全球軍事霸權，執迷於提升核力量的前沿和快速部署能力，將戰略轟炸機作為推進地緣政治目標的工具，威脅全球戰略穩定。」文章還質疑B-21是否真如美國國防部和美國空軍所設想的那麼強大，「其中有多少戰略豪賭的成分，又有多少戰略訛詐的成分，都需要時間和實踐的檢驗」。

《中國青年報》則在《B-21 的軟肋在哪兒》一文中指出，就現役B-2轟炸機而言，美國原本打算採購100架B-2，最終因為成本問題和安全形勢改變，最終裝備21架。美國空軍能否在快速增長的成本支出下生產B-21轟炸機，最終造價將取決於空軍實際訂購的數量，「但也不排除B-21會步B-2後塵的可能性」。

索倫指出，無法確定這些評估是否代表解放軍對B-21的內部共識，但這些評估都對B-21項目的未來做出負面預測，因此該項目的成功可能會迫使解放軍中的樂觀主義者重新評估該機型所帶來的威脅。

報導說，索倫還注意到，也有些文章並未試圖淡化B-21的重要性。例如《中國國防報》在《美新型戰略轟炸機揭開神秘面紗》一文中就以更謹慎的立場評估稱：「B-21聚焦大國競爭實戰要求，針對高對抗環境中的對手而生，具備強隱身、強穿透力、多面手任務能力及快速升級屬性，可大規模裝備、維護和使用。該機絕不是B-2的簡化版，對其不能掉以輕心。」

索倫在結論中表示，針對B-21的觀點分歧與其本身的能力無關，「解放軍中的樂觀主義者，可能會因為美國空軍獲得越來越多的B-21轟炸機而越來越擔憂」。