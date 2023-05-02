讓家有幼兒的家長能有個喘息時間，台中市議員黃守達、張玉嬿、王立任、謝志忠表示，目前六都中僅台中市未規畫「定點臨托」，考量現代父母經常要處理工作、家庭及育兒等問題，蠟燭多頭燒，市府應開辦「定點臨托」服務，藉以營造友善育兒環境。

副市長王育敏表示，相當贊成設置定點臨托的構想，將請社會局研議，市府也會盤點社會住宅、親子館等公共空間，積極朝今年度試辦的目標前進。

黃守達指出，各縣市推出的「定點臨托」制度略有差異，但通常是收托6個月至未滿6歲的幼兒，每小時收費約200元、每次托育時間2小時，且許多縣市已可採取線上預約，目前六都中僅台中市、桃園未開辦，但桃園已經規畫4處據點，甚至屏東、花蓮、嘉義等縣市都有提供臨托服務。

張玉嬿表示，鼓勵生育，市府應分擔家庭照顧嬰幼兒的責任，但現在一般家庭多不符合社會局臨托資格，是對新手爸媽的變相處罰，社會局應界定臨時托育為舒緩照顧壓力的喘息服務一環。

王立任說，許多父母對臨托有很多需要，沒有臨托對照顧者來說是很大負擔，定點臨托是讓家長安心的選擇，且其對空間、設備的需求不需要像公托那麼大，設置定點臨托的基礎配備不難，盼市府承諾半年內做出規畫。

市議員謝家宜也說，政府應強化社會後援系統，讓家長在需要時能找到替代照顧資源，需要喘息時能得到支持，台中市雖有協助家長媒合專業保母，但申請不易，要求儘速開辦定點臨托。

社會局長廖靜芝表示，台中市府針對0到12歲弱勢、多胞胎家庭的孩子，有提供臨時托育補助，每案每月最高補助40小時、每年最高補助時數達240小時，每小時補助120至180元，若家庭有臨托需求可透過居家托育服務中心媒合。