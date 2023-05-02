俄烏戰爭已經14個月，烏克蘭軍民的抗敵意志確實令人佩服，即使沒有上戰場，也在想辦法製作非正規武器來報國。烏克蘭一間鐵工廠集合著一群工程師，正在一起開發汽油動力的噴射飛彈，或者說噴射式神風無人機。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這家名為PARS的初創公司開發人員表示，它名叫「塔倫比塔」(Trembita，一種長度誇張的傳統樂器，又叫喀爾巴阡長號)，是一種低成本的神風無人機，可攜帶20 公斤的炸藥，襲擊敵人的防空系統。

目前還在研發中，提供的概念圖來看，這種無人機分成動力部分與滑翔主體部分，滑翔主體有4個長翼在提供滑翔的升力；動力部兩具燃燒衝壓式火箭，也是研發團隊正在開發測試的主要部分。

研發人員以吹葉機為汽油衝壓引擎供氣。(圖/PARS)

開發人員說，「如各位所見，我們的機具就是普通的鐵工廠，能造出來的是最便宜的神風無人機，絕對比敵方防空飛彈要便宜得多。」

至於衝壓火箭，開發團隊設計了一種超簡單設計，一支管子裡有一組汽油供應器，然後燃料和空氣在一個簡單的中空管內燃燒，熱氣體從後部推出以產生推力。