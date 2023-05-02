「鐵粉回饋」活動，兩年內會員本人不限房型入住四晚，即可獲贈價值64

000元的雅緻別墅雙人平日住宿券。（天成飯店集團提供）

「鐵粉回饋」活動提供多種房型與人數讓旅客選擇，照片為親子溫馨家庭房。（天成飯店集團提供）

「呷飽睏飽」住房專案，房客可睡到自然醒，再到餐廳享用豐盛早午餐。（台北新板希爾頓酒店提供）

疫情降級，飯店業紛出奇招搶攻疫後國旅商機。瑞穗天合國際觀光酒店新推「鐵粉回饋」活動，住滿4晚可獲贈價值64000元的高檔別墅雙人住宿券；台北新板希爾頓酒店推出睡到自然醒再享用早午餐的「呷飽睏飽」住房專案。

瑞穗天合國際觀光酒店歐風城堡造型，讓飯店享有「台版迪士尼」、「歐風城堡飯店」、「花蓮霍格華茲」的美譽。

看準國內旅遊市場商機，推出瑞穗天合「鐵粉回饋」活動，5月3日起，只要是天成飯店集團Cosmos CLUB會員，於官網或電話預訂「鐵粉回饋」專案，包括城堡精緻雙人房、莊園溫馨家庭房等多種房型與人數可供選擇，兩年內會員本人不限房型入住4個晚上，即可獲贈價值64000元的高檔格蘭雅緻別墅雙人平日免費招待券；等於兩年內住4晚再送1晚，讓旅客在酒店內盡享一泊二食，無限暢玩滑水道、飄飄河、氣泡按摩床、露天風呂等等多元遊樂設施，滿足各年齡層的旅行願望。

贈送的住宿券使用效期為8個月，適用雙人於平日入住，包含晚餐及翌日早餐。假日或連假住房需加價，若有第3、4人入住也需加價，唯0至5歲(含)以下免費招待，每房至多二位。

台北新板希爾頓酒店則是觀察到台灣早餐市場年產值上看兩千億，房客晚起和用餐時間延後的需求日趨增多，瞄準商機，即日起至6月30日推出「呷飽睏飽」住房專案。入住此專案的房客，可輕鬆睡到自然醒，10點半後再到1樓「SociAbility逸廊」享用豐盛早午餐，早午餐供應時間到下午1點30分，「呷飽睏飽」專案平日每晚4699元起，日限10間。

早午餐每日提供3種主菜，房客可任選其中一款，菜色網羅了墨西哥蔬菜捲、米漢堡、希爾頓限量太陽蛋吐司，附餐擇搭配希爾頓沙拉、普羅旺斯爐烤菜、低脂雞肉腸和煙燻雞肉片，再附上可無限續杯的各式飲品，讓旅客體驗慢食悠閒時光。