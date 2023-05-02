總經理黃文良表示，長聖經營方向以新藥研發與特管辦法雙軌策略，細胞治療在多元產品布局下，目前在手訂單排程已到今年12月，今年業績將持續穩健成長。

另外，結合中國附醫團隊研發「癌症仿生藥篩晶片」，技術主要應用於癌症患者精準篩選用藥，在體外建立與癌症患者體內相似的腫瘤特性及微環境，能更貼近人體實際運作的情況，此模擬患者腫瘤生理微系統的3D腫瘤類球體晶片，提供醫師更客觀的數據預測，快速分析了解患者癌細胞對於各種抗癌藥物的敏感性。

該項技術臨床驗證成果已經成功躍登國際頂尖《先進科學》Advanced Science的期刊，影響指數（Impact Factor）17.521並且已經取得了專利保護。

根據資誠PwC發布的《2022精準治療之發展現況與趨勢》報告，全球精準治療產業每年複合年成長約10％，預計在2025年產值將達到3,814億美元。長聖瞄準了全球75％癌症治療無效用藥的問題，試圖透過精準治療提供更準確的用藥預測，使病患治療更有效率，更少副作用，從而幫助患者爭取更多抗癌時間，達到治療效果最大化。

長聖計劃擴大這項技術的服務，讓癌症患者在接受化療和標靶藥物之前，先進行抗癌藥物篩選，以便篩選出患者適合使用哪一種抗癌藥物治療，從而高效運用健保資源。