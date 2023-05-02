（台鋼集團旗下加捷生醫推出母親節限定禮盒。圖／加捷生醫提供） 一年一度溫馨感恩的時刻即將來臨，台鋼集團旗下加捷生醫特別推出母親節限定禮盒，為媽媽們獻上最適合養生保健的全方位營養組合。加捷表示，即日起至5月31日止，凡在加捷生醫電商平台購買『甲魚全沛全方位維他命母親節限定禮盒』，加贈舒眠好禮「芝麻香穗EX」，此外，凡全館消費滿2,880元，再贈「銀離子-薰衣草精油」，從裡到外寵愛媽媽，不僅為媽媽增強體力、補充元氣，照顧夜裡的睡眠品質，連日常生活也無微不至的關愛與呵護。 加捷生醫表示，現代人越來越注重養生觀念，除了在意產品品質效益之外，更在意添加物的多寡。因此，為和媽媽們致以最真摯的祝福和感恩之情，這次推出的限定禮盒，特別選用市面上唯一同時通過歐盟A.A.無添加三星驗證並取得雙潔淨標章的甲魚全沛全方位維他命，提供媽媽們成分雖簡單，但擁有全方位營養素的選擇。 「甲魚全沛全方位維他命」以百分之百台灣在地甲魚原料，萃取全甲魚精華：甲魚粉、甲魚油、甲魚蛋，含有多種胺基酸、脂肪酸、維生素、礦物質、活性卵磷脂、膠原蛋白等全方位營養素，可幫助媽媽們容光煥發、充滿活力。 「芝麻香穗EX」含有珍貴芝麻素，搭配GABA、磷脂醯絲胺酸、酸棗仁萃取物等幫助入睡的成分，讓平常忙碌時間不夠用的媽媽們，能享受舒適、寧靜、放鬆的夜晚，幫助平日靈活思緒，白天神清氣爽精神好。 「銀離子-薰衣草精油補充液」以歐盟有機認證法國薰衣草精油的天然成分，搭配具有防護力的銀離子，溫和不刺激，有空氣清新、香氛、加濕、抗菌四合一的好處，不僅為生活營造舒適、清新的氛圍，更能提升環境防護力。更多活動詳情請上加捷生醫電商平台https://www.jiajie-mit.com/。