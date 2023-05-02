報告指出，在第一季，亞洲對替代能源和電動汽車的風險投資需求仍然殷切，大陸和香港主導區內最大規模的交易。

隨著疫情消退，風險投資活動在第一季度後半段有所回升。由於風險投資者對高估值抱疑問，大陸首季後期的相關融資大幅下降，而相比之下，種子輪和A輪融資則穩定得多。大陸正在增強證券交易所的吸引力，特別關注深科技、電動汽車和生物科技等領域的科技企。

畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人查瑋亮（Egidio Zarrella）表示，電動汽車、替代能源、綠色科技領域目前仍然在亞洲表現良好。由於這些領域發展勢頭向好並具吸引力，投資者都希望參與其中。另一個目前備受關注的領域是人工智慧，不僅是消費者應用科技，還包括那些能夠活生生展現深科技的解決方案。

畢馬威中國合夥人史韡表示，大陸風險投資在第一季的後半段有所回暖，但交易量大致維持較低水平。現在看到風險投資活動重新變得活躍，即使交易量未有大幅提升，但已展示了樂觀的跡象。生物技術和生命科學是風投活動近期較為活躍的新領域，在第二季值得關注。