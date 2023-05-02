普華國際不動產公司總經理田揚名表示，據普華國際不動產最新統計，全台第1季土地成交總金額為205.8億元，相較去年萎縮59％，顯示資金及營建成本升高，開發商心態轉趨保守。

在商用不動產市場方面，田揚名指出，第1季成交總金額則為143.4億元，萎縮62％，除因去年基期偏高外，法令及經濟前景略顯悲觀更是令投資人信心動搖的主因。

田揚名分析，第1季主要的熱門成交標的，以廠辦、廠房，最為熱門，兩者佔比合計達83％，多數基於自用型買方為未來營運或擴產所做的準備。

此外，央行本季再度升息半碼後，重貼現率來到1.875％，保險業投資不動產的收益率要求升至2.845％。

田揚名認為，金融保險業者將因此拉長評估時程，並轉往雙北以外的主要城市尋求高投報產品。

展望未來，邁入後疫情時代，餐飲及旅遊人潮湧現，進而帶動店面、旅館不動產租賃需求與收益表現，在歷經超過2年的疫情寒冬後，今年可望迎來春燕回巢。

普華國際從2023年第1季開始，以季刊的方式發布PwC對再生能源、基礎建設及不動產這三大市場的主流趨勢、交易情形。