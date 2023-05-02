大江（8436）再傳捷報！拿下由The Green Organisation主辦的英國全球綠色環保獎（The Green World Awards），一口氣斬獲「Green World Champion循環經濟」、「Global Gold Winner生物多樣性」、「Global Silver Winner企業永續」等三個大獎。該公司將在5月9日到11日出席歐洲保健食品展覽會（Vitafoods Europe），並將曝光獨家的專利技術。

Vitafoods Europe是歐洲保健食品及天然植物提取物類最大的全球專業性展會，每年會在瑞士日內瓦盛大舉辦，大江已經連續四年參展，這次以「Zero Carbon CDMO」為主題，展現零碳永續與綠色產品競爭力。

大江表示，此次展會位置位於G54，主視覺以大江代表色紅、白、金打造而成，並導入時下最夯的VR裝置，讓現場貴賓可以透過虛擬實境擁有全新的互動體驗，目前已邀集近百名來自全球各地的直銷、零售、快速消費品、電商通路等龍頭企業前來展位洽商，預期將推升保健品商機。

另外，大江獨有的專利技術將會同時在展會上曝光，其中「固態雙營技術」，能使效性成分在製造過程中產生特殊微粒結構，此技術成功讓效性成分之生物利用率大幅提高，尤以維生素及礦物質在數據中表現特別突出。另一大亮點為「水晶膠原蛋白」，一次搭載10g膠原胜肽以及TCI獨家專利原料水晶洛神萃取，讓肌膚呈現亮妍煥彩、水潤升級。

國際綠色環保掀起浪潮，大江從最上游農場端進料開始垂直整合，此次將綠色環保概念在展會上體現，持續拓展全球商機與綠色商模，搶占先機。