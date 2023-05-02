內政部長林右昌今視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

內政部長林右昌今視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

每年5月台灣進入汛期，內政部長林右昌今（2）日至消防署視察中央災害應變中心，針對數位科技在災害應變的運用上進行了解，消防署簡報時說明「應變管理資訊系統(EMIC)」、「消防防災e點通」APP兩大系統功能，並現場實機演示。林右昌表示，這兩項系統顯示我們在防救災科技上長足的進步，也希望在汛期來之前，能夠做好相關的準備，把防救災的整備做好，讓災損降到最低，化為無形。

林右昌表示，特別在今年汛期來臨之前，到中央災害應變中心針對相關整備工作及強化功能來進行了解，特別也要求各直轄、縣市政府，針對轄內易成為孤島地區防救災工作的整備要特別的注意，同時要盡快進行相關防救災資源的盤點及各類保全對象、弱勢族群疏散收容等相關的整備工作。

林右昌指出，這幾年我們投入非常多的資源在防救災資訊智慧化的工作上，也已經建置開發防救災的資訊系統，包括「應變管理資訊系統（EMIC）」與去年8月分上線的「消防防災e點通」APP，EMIC可提供中央跟各地方政府包括鄉鎮市3級防災應變中心，共同的應變資訊管理平台，也提供各級政府在進行災防搶救調度時，能有即時通聯的平台跟機制，目前已提升到2.0，與行動載具結合。

此外，「消防防災e點通」則串連所有天氣數據以及防災資訊，採取一站式的方式來提供民眾各項防救災的資訊，災害發生時民眾可便利得到相關資訊，呼籲民眾下載。

林右昌表示，希望藉由中央災害應變中心的展示，讓更多的國人也能了解政府在防颱工作的成果及用心，平時做好防災準備，在災時能夠遠離災害，政府民眾攜手防颱，以降低災害可能帶來的風險。