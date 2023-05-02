右二是虎科大校長張信良，左二是世祥總經理周哲弘。（周麗蘭攝）。

因應電動車興起，汽車零件供應鏈對人才需求孔急，虎尾科技大學與斗南一家汽車零件廠商世祥汽材2日簽署共同合作意向書，成立「虎尾科大世祥學院」，推動國內電動車發展及技術創新，把人才留在中南部。

虎科大校長張信良指出，電動車與油車動力原理完全不同，加上智慧化需求，電動車從設計到製造都是全新概念，許多新創公司加入電動車市場，將使汽車產業重新洗牌。

廠區位於斗南鎮的世祥汽材製造廠是專門生產汽車底盤懸吊零組件，曾獲全球車商與國家磐石獎，過去以代工為主，面對電動車興起，全球汽車零件供應鏈大換血，決定投入研發與技術創新，主動培育電動車零組件人才。

虎科大與世祥公司2日簽定合作備忘錄，於該公司斗南廠區成立「虎尾科大世祥學院」，招募並培育新型態車架底盤設計、生產與測試的專業人才。

虎科大校方表示，世祥學院將輔導培訓學生或公司研發人員做產品開發的數位設計、加工、生產模擬與管理；另外設立符合汽車產業國際及國家標準的底盤零件測試實驗室，以驗證產品的品質與效能。

世祥總經理周哲弘表示，盼改變台灣車用底盤仍以代工為主的現象，合作過程中吸引一些優秀學生到產業服務，該公司有優質環境，碩士畢業以上薪資是50K、博士是60K起跳，把人才留在中南部。