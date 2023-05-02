緣分是一件很奇妙的事情，大陸命理專欄「星座巫師」分享，有3組星座CP最容易一見鍾情，分別是獅子座和水瓶座、牡羊座和天蠍座、天秤座和雙子座，儘管彼此的個性有些差異，但這3組星座總能很完美地磨合，相處起來十分自然，不會感到任何不自在。

▎獅子座＆水瓶座

獅子座個性強勢，且欣賞有能力的人，而水瓶座頭腦聰穎又特立獨行，對於獅子座來說非常有吸引力；而水瓶座也很喜歡獅子座的熱情風趣與才華洋溢，不但能活躍自己的生活，彌補自己個性較為冷淡的一面，兩者都剛好是獨立的強者，因此很容易一拍即合。

▎牡羊座＆天蠍座

牡羊座個性熱情且自信，喜歡冒險的他們對一切充滿好奇心，做起事來也總是精力充沛；天蠍座則屬於深沉內斂的類型，思維敏銳、善於洞察人心。兩者的個性雖然相差很大卻剛好能互補，牡羊座的開朗能感染天蠍座，天蠍座的理性也讓牡羊座多了一點思考，且兩人都很有責任感，能在感情中扮演好自己的角色。

▎天秤座＆雙子座

天秤座溫柔大方、善解人意，擅長社交的他們對一切都極具包容力，不會計較得失；雙子座個性開朗、幽默風趣，只要有他們在就絕不會冷場。天秤座和雙子座剛認識時就會覺得很投緣，彼此之間容易產生共鳴，相處起來舒服又自然，並築起任何人都無法插足、獨屬於他們的屏障。