高股息ETF已成為存股族標配，富邦特選高股息30ETF（00900）最新收益分配出爐，每單位（股）擬配發0.017元，以今（2）日收盤價來算，殖利率僅0.148%，消息一出，PTT網友哀號，「23萬股東應哭慘了」、「一張配17元 扣掉手續費連科學麵都買不起QQ」、「明天跌停」。

富邦投信今天公告00900ETF配息金額，每股配發0.017元，以今收在11.42元來換算，殖利率僅0.148%，除息交易日在5月17日，想參與配息者最晚在5月16日前買進或持有，股息發放日為6月12日。

00900自2021年12月14日成立，以1年三次「高周轉率」換取最大殖利率聞名，至今已配息三次分別為1.2元、0.15元、0.12元，換算單季殖利率為9.6%、1.3%、1.07%。累計今年配息0.137元（0.12+0.017）。

值得留意的是，在除息前單周增加1370名股東，總人數來到22.98萬人，最新配股不如預期的消息曝光後，讓PTT網友大炸鍋，反應一面倒，「有沒有看錯 太慘了吧」、「明天一根」、「買1張17扣匯費只剩7元」、「這檔一堆不離不棄的韭菜欸，可憐」、「高股息真的笑死」、「準備秒填息 寫紀錄！」

還有其他網友表示，「這算詐欺吧...高股息」、「878：這哪來的菜雞」、「週轉率 手續費 吃掉股息不少吧」、「成分股多數還沒配息 在高潮什麼」、「給富邦證爽賺換股手續費用」、「有夠韭的韭零零」。