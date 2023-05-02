日本作家鈴木光司經典恐怖小說《七夜怪談》以「看過的人一定會在期限內死亡」的「詛咒影帶」為主題，1998年推出電影版後受到廣大迴響，從電視機中爬出來的「貞子」，過大的衝擊畫面讓貞子紅遍全世界，甚至獲選為2019年日本版新聞週刊「最受世界尊敬的日本人100」之一。在台灣也是截至目前「台灣影史日本電影票房TOP10」中唯一的真人電影，這次將推出「貞子」系列最新作品《貞子 DX》。

《貞子 DX》由小說原作者鈴木光司監修電影世界觀，《電影版 99.9 不可能的翻案》導演木村尚執導，故事講述看過的人會在24小時內離奇猝死的「詛咒影帶」在網路上瘋傳，IQ高達200的天才碩士生一條文華，收到人氣靈媒師Kenshin的挑戰，開始調查詛咒的真相。認為「一切都能夠以科學說明」的文華，與自稱占卜師的前田王司以及神祕的協助者感電roid，一同為解開貞子詛咒之謎，四處展開調查。片名中的「DX」意指「數位化轉型」，片中貞子的「詛咒影帶」被上傳到網路上，透過SNS瞬間擴散開來，貞子的詛咒也隨著因應數位社會的變遷而發生「變異」，變得更加危險。

年僅14歲就獲得選秀冠軍的小芝風花，因演出真人版《魔女宅急便》受到廣大關注，之後更接連演出NHK晨間劇《阿淺來了》、《美食偵探 明智五郎》、日劇版《她很漂亮》等人氣夯劇，這次則化身大膽破解詛咒真相的天才碩士生「一條文華」；人氣男團「THE RAMPAGE from 放浪一族」成員川村壱馬，飾演與文華一起挑戰貞子詛咒，自稱是占卜師的「前田王司」；舞臺劇出身的天菜男星黑羽麻璃央，飾演協助文華等人破解詛咒，神秘的家裡蹲「感電roid」；在第59屆金馬獎觀眾票選最佳影片《智齒》中，有精彩表現的池內博之，則飾演邀請文華破解詛咒之謎的人氣靈媒師「Kenshin」，堅強卡司陣容將共同挑戰日本最紅女鬼「貞子」的恐怖詛咒。

該片是小芝風花首次正式參與恐怖作品，而第一次就是「貞子」系列作，她說：「可以參與既榮幸又開心，一開始在讀劇本時，就發現木村尚導演的作品特徵散落在各處，和川村壱馬飾演的王司鬥嘴的戲碼也很滑稽，不太敢看恐怖電影的人一定也能樂在其中。在拍攝時我也抱著如果現場發生什麼就撒鹽巴的決心，順利殺青了。」也透露「貞子」曾在她心中產生很大的陰影，「我家人都很喜歡看恐怖片，第一次跟家人一起看《七夜怪談》的DVD是在我小學低年級時，當時其實害怕得不想看，但也不敢一個人到待在的房間就一起看了。那之後有一陣子我心裡都很害怕，每次半夜上廁所都要叫媽媽起來陪我。」這次卻要與「貞子」合作，她也笑說：「在拍攝現場見到貞子，比起恐懼更有種見到『本尊』的感覺，很感動。」

日前小芝風花與川村壱馬出席活動，被問到如果變成貞子會想要嚇誰，小芝風花表示：「沒有特定，想嚇很多人。光是以貞子的姿勢站在夜晚的街道上就很可怕了，所以想試試看以貞子的姿勢站在夜晚街道的轉角處嚇人。」川村壱馬則調皮地說想要嚇團體的隊友：「成員裡不太敢看恐怖片的人很多，所以我想站在成員家的電梯裡嚇嚇他們。」對於本作的看點，小芝風花則說道：「本作以看過就會死的『詛咒影帶』在SNS擴散開來為主軸，因為是與我們很親近又方便的管道，一定能讓大家對於詛咒瞬間擴散開來的恐懼產生共感。再加上看過影帶後就會死的時限從早期的1週縮短為24小時，一定會讓人感到更加緊張刺激！」《貞子 DX》將於6月2日（五）在台上映。