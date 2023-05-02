針對媒體人近日喊出「委屈的和平也是和平」，民進黨主席、2024總統參選人賴清德回應表示「屈從的和平不是真正的和平」，引發討論。媒體人張禹宣質疑賴清德2019曾挑戰總統蔡英文，結果到了4月竟然跑出來求饒，如今參選還堅持走蔡路線，不也是為了黨內和平屈從才有的成果？

「和平不需要屈辱？你賴清德不就這樣走過來的？」張禹宣1日在臉書發文表示，賴清德堪稱政壇「製錶」大師，提出了誠信條款被抓包自己整天落跑。針對媒體人的「委屈的和平也是和平」一說，聲稱屈從中國大陸不是真和平，是假和平。直酸「等等！這不就你賴清德一路上位的血淚史？」

「是當大家都這麼健忘？」張禹宣提到，是誰在2019年揭竿起義，挑戰現任總統蔡英文，結果到了4月竟然跑出來求饒，要蔡英文不要用網軍攻擊他？隨後在鬧得風風雨雨的蔡賴之爭中敗下陣，硬生生被從神壇給拉了下來。最後呢？還不是屈從在蔡英文之下擔任副總統，為了什麼？不也是「黨內和平」，忍一時風平浪靜，臥薪嘗膽？

張禹宣直言，更何況，你賴清德至今也不是揚眉吐氣，好不容易當了假共主，自己的誠信條款卻被黨內英系的人當塑膠，相挺自己的何志偉都硬生生的被拔，如今子弟兵曾陪著淋雨的高嘉瑜還有危險，結果呢？還不是屈從蔡英文，為了和平賣笑臉？就連台獨務實工作者，都為了求上位轉彎，變成堅持走「蔡英文路線」。

張禹宣質疑，究竟委屈的和平，與爭口氣的戰爭，孰是孰非都有討論空間。但賴清德如今的這段喊話，難不成是自己辛酸血淚史的甘苦談？委屈了四年，怎麼到現在都要選總統了，還要受到蔡英文的霸凌？「這樣講我就懂了，體諒！」