新北板橋特專三文化設施用地長年用作停車場，被戲稱是「全台最貴停車場」，新北市議員葉元之表示，前行政院長蘇貞昌在2018年參選新北市長曾說，特專三用地變成最貴停車場讓他很「厭氣」，如當選，100天就取得用地建文化設施，預計興建「兒童未來館」，但迄今都沒下文。

侯友宜說，計畫由文化部主導，新北市配合，目前因計畫改變內容，停止招標，什麼時候再恢復也不知道，今年2月本規畫要進行委外設計招標，後來應停了，不知道現在進度如何，會去了解希望他能快一點，但畢竟是地方政府，權責在中央，我們會配合。

文化部則回應，兒童未來館進度「並無延宕」，「文化部完全依照計畫期程辦理各項作業，預計今年底前將完成建築師徵選，歡迎社會大眾一起期待年底競圖出爐。」

葉元之今在議會總質詢表示，前行政院長蘇貞昌2018年參選新北市長在電視競選辯論會時曾說，板橋特專三用地他每次經過都「厭氣」，給他做市長他100天就取得用地規畫做文化設施，但4年多後，這塊地還是最貴機車停車場。

葉元之說，蘇貞昌在2年多前跑來新北市開記者會，稱計畫要在此地興建兒童未來館，要給大家兒童節禮物，結果2年過去了，還是最貴機車停車場，他質疑這是文化部的地，蘇貞昌當行政院長時可以立刻去做，但他2018年說要做，當時的兒童現在都已經高二了。

文化局長張䕒育回應，文化部有報國家兒童未來館的興建計畫到行政院，行政院已經核定了，監造設計招標2月份有公告，不過後來計畫有需要調整部分，目前計畫是暫停的狀態，文化局會持續追蹤進度。