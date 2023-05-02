男子拍攝17歲少女性愛影片遭法院判刑4年4月。（資料照）

連姓男子透過cheers「乾杯」軟體結識17歲少女，2021年7月間，連男傳訊「有個過分要求」引誘少女自拍裸照，並趁兩人發生性關係時偷拍，分手後將不雅影片上傳推特，經少女發現後提告。士林地院審結，認連男以枕頭擋住眼睛，阻止少女發現拍攝行為，依違反本人意願之方法使少年被製造性影像等3罪，判處應執行有期徒刑4年4月。可上訴。

連男承認前年6、7月間有請少女拍攝影片、照片並傳送給他，當時少女不願意，但他發現少女存在手機內，經他詢問，少女傳送給他，其他性行為影片當著少女的面拍攝，並沒有違反意願偷拍。

少女稱，影片是在家裡拍攝後傳送給連男，並稱「當時他一直盧，說想要看我的身體，我才拍照給他看」之後連男搞失蹤，一直不跟她聯繫，後來聯繫上，連男突然提出分手，經過2個月後，有人在IG上看到不雅照片，少女才發現前年8月30日，連男已將性愛影片PO上網。

警詢時少女指認裸露胸部、裸體照片共16張、1段影片，兩人在男子位在北投西安街、連男住處發生關係18張裸露照片、性交行為影片1段，少女稱，連男要求傳送她的自拍裸照給他，不然我不會傳送，性行為則是在她不知情拍攝，連男當時用枕頭擋住她的眼睛，當時是因為害羞才會同意。

判決指出，連男與少女本為男女朋友，並無任何嫌隙，在法院證述過程中，回想性愛影片過程，有情緒激動、無法回答，需要時間平復情緒，與受害者陳述偷拍過程情緒激動的反應相當，並考量少女經過半年，陳述自拍的時間、地點以及當時的環境雖有出入，也難以苛求少女會記住所有細節。

連男傳訊「可以給我一張妳穴穴的照片嗎？」、「那我看A片自己解決吧」等，證明引誘少女拍攝不雅照。合議庭認為，少女既已拒絕自拍裸照，更不可能同意在兩人性關係時，拍攝足以辨識自己身分的影片，而且，影片內容無法證明少女同意，依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號判處有期徒刑1年8月，違反本人意願之方法使少年製造性影像罪判處有期徒刑3年8月，散布少年為性交、猥褻行為判處有期徒刑8月，應執行4年4月。