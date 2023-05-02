桃園后厝國小今天舉行「舞動騎跡 后厝雙馬」特色遊學課程體驗。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園航空城計畫開發徵收土地，周遭圳頭、沙崙、竹圍、后厝及陳康國小將面臨遷、廢校，位於大園區的后厝國小長年發展舞獅演練、辦理師生單車環島活動，今天舉行「舞動騎跡 后厝雙馬」特色遊學課程體驗，邀請桃園區文山國小的師生前來交流，后厝國小校長王建興更感概直呼「會努力辦學到最後一刻！」。

教育局表示，「舞動騎跡 后厝雙馬」特色課程整合不同學習領域，納入社區資源，結合鄰近的朋馳馬場擴大學習場域，經由漸次加深加廣的教學引導，讓每個后厝學生都能認識馬、騎乘腳踏車、掌握基礎的舞獅套路與擊鼓表演。今年3月后厝國小本屆畢業生才剛完成14天鐵馬環島，沿途帶著大鼓、舞獅與不同學校交流，過程中展現團隊合作與問題解決能力，堅持到底完成挑戰後的成就感讓孩子更加自信。

「會努力辦學直到最後一刻！」王建興說，雖然學校為配合航空城計畫推動作業，將於明年7月走入歷史，但校務經營與課程優化不能停，除了鐵馬環島往外走，近年也有龜山區大崗國小、新北市瑞芳區鼻頭國小及今日桃園區文山國小師生到校交流，期盼透過校際交流促進課程的對話與發展，擴大分享后厝的經驗。

后厝國小5大遊學課程亮點，分別為「獅情畫藝」讓學生認識舞獅並運用輕塑土材料設計創作吊飾；「脫胎換骨」教導學生發現自行車破胎位置並迅速更換自行車的內胎；「鐵馬大挑戰」讓孩子了解騎乘自行車應具備的知識及安全守則，體驗自行車考照的過程及路線規畫；「歡獅鼓舞」透過基礎的獅頭操作、簡易套路及初級鼓藝，讓學生感受傳統文化之美；「身臨馬境」與在地的朋馳馬場合作，讓孩子了解馬的習性、種類與特徵。

后厝國小負責導覽的蔡姓學生分享心得，他說，在接待其他學校的同學時，能夠訓練自己思考要如何介紹課程內容，還要一邊幫助其他學生完成任務，收穫很多。王姓學生則說，擔任課程發表會的小關主相當緊張，但是成功完成任務後卻感到十分開心、有成就感，希望今天來參加學校課程的同學都很滿意。